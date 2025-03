Napoli, il sogno si chiama Fellaini

Nel week-end Bigon ha fatto perdere le proprie tracce. E nelle ultime ore sembra che la destinazione del ds partenopeo, sia stata duplice. Germania, perchè la pista per Kramer è ora riaperta. Ma soprattutto, Inghilterra, perchè il nome nuovo, che a sorpresa è uscito fuori in questi giorni, è Marouane Fellaini.

Un Top Player vero e proprio, che di sicuro è in cima alla lista dei desideri di Benitez e che al Napoli farebbe molto comodo. Un giocatore, che con i suoi 26 anni, e con un esperienza notevole, cadrebbe a pennello nello scacchiere di Don Rafè.

Il colpo sarebbe grosso, ma le difficoltà, per un centrocampista di tale calibro, ci sono, e non sono poche. Il nodo principale sembra essere la modalità di trasferimento. Il Napoli vuole il belga in prestito, lo United vuole far cassa. 15 Milioni di sterline il prezzo fissato dai diavoli rossi.

Un altro nodo significativo è sicuramente l'ingaggio di Fellaini. Il gigantesco centrocampista, 1.94 m di puro strapotere atletico, guadagna circa 100mila sterline a settimana, pari a 5,5 milioni all'anno. Un ingaggio che peserebbe non poco al bilancio azzurro.

Certo è che il Napoli ha bisogno di centrocampisti. E le pesanti bocciature ottenute nell'amichevole con il Kalloni, da Behrami e Dzemaili, sembra rafforzare l'idea, che i partenopei abbiano due colpi in canna. Per gli svizzeri, nemmeno panchina, e l'approdo verso nuove mete sembra essere ormai certo. L' interesse dell'Amburgo per Bherami è reale. Anche per Dzemaili arrivano richieste da Germania, Inghilterra e Spagna. Il mercato azzuro si muove !

Se le guardie Svizzere, come sembra orami esser certo, dovessero lasciare Napoli, non basterebbe solo Fellaini. Almeno un altro innesto serve a completare la rosa dei centrocampisti a disposizione di Benitez, e tutte le piste, sembrano portare in Germania.

Christoph Kramer è sempre il principale imputato. La trattativa col il Leverkusen è ancora aperta. Secondo il quotidiano tedesco " Bild " Bigon, dopo il rifiuto degli 11 milioni offerti in precedenza, si starebbe avvicinando alla cifra richiesta dai tedeschi, 13 milioni di euro.

Sembra essere dunque di nuovo attivo il mercato azzurro, che dopo un periodo di stand-by, sta entrando nel vivo. Un pacchetto mediano composto da Fellaini, Kramer, Inler e Jorginho, sarebbe sicuramente all'altezza del resto della rosa. Aggiungendo ai suddetti, anche un plurivalente Hamsik, che in un eventuale centrocampo a tre con Kramer e Fellaini, potrebbe essere un arma letale.