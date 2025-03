Parma, una corsa a due per il dopo Gargano

Francesco Lodi - che solo una settimana sembrava destinato alla Sampdoria - e' l'obiettivo numero uno del Parma per la cabina di regia del centrocampo. Il giocatore - nonostante la volonta' iniziale di restare a Catania anche nella serie cadetta - e' conteso da diversi club di Serie A. Lodi nell'ultima stagione ha indossato le maglie di Genoa e Catania. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni.

L'alternativa al giocatore etneo si chiama Nicola Bellomo. L'ex Bari e Torino e' perfettamente in grado di svolgere anche il ruolo di regista oltre a quello di rifinitore. Bellomo attualmente e' in ritiro con il Chievo.

La chiave per arrivare a uno dei due centrocampisti potrebbe essere Sotiris Ninis, che non rientra nei piani di Donadoni e destinato a lasciare il Parma. Il greco potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche di Catania e Chievo.

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, i ducali avrebbero rifiutato un'offerta della Lazio per Paletta: il Parma vende il difensore italo argentino solo per una proposta a due cifre. Arenata anche la trattativa con il Cagliari per Ceppitelli: la distanza tra domanda e offerta e' di circa un milione.