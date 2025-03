Sampdoria: via Romero, c'è Viviano?

Cambio tra i pali in casa Sampdoria. Da tempo era noto l'addio di Sergio Romero, portiere argentino in luce al recente Mondiale in Brasile. Le sue parate hanno trascinaro l'Albiceleste alla finale iridata, ma il futuro è per lui lontano da Genova. Dopo l'esperienza nella scorsa stagione al Monaco, ecco il Benfica. Nelle casse blucerchiate 800.000 euro.

La prima alternativa pareva essere Brkic, in uscita da Udine, vista l'esplosione di Scuffet. Il parziale ripensamento della famiglia Pozzo ha però rimescolato le carte e col passare delle ore prende quota l'alternativa Viviano.

L'estremo difensore dopo l'esperienza in Premier è rientrato a Palermo e accetterebbe di buon grado il trasferimento nella società del vulcanico Ferrero.