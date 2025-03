Cassano: "Qualcuno ha buttato fango su me e Buffon"

Prima conferenza stampa stagionale per Antonio Cassano. Il calciatore del Parma ha parlato anche della sfortunata esperienza Mondiale con l'Italia e delle voci circolate che lo volevano lontano dal gruppo insieme a Balotelli: "Io facevo gruppo con tutti, in particolar modo con Buffon, dalla mattina alla sera. Anzi, la notte a volte mi veniva a bussare per ridere e scherzare insieme, questa è la verità. Però qualcuno si è divertito a buttare fango su di me o su Gigi. Sarà stato qualche 'sfigato' a farlo".E ancora: "Bicchiere rotto? Si sono inventati una cavolata incredibile. Uno di quelli con cui ero più a stretto rapporto era Gigi (Buffon, ndr). E quando sono arrivato in Nazionale a Coverciano, dissi a Buffon, per rispetto dei miei compagni che non li volevo deludere. Si sono inventati tante di quelle cose, di quello che è uscito non c'è niente di vero. Hanno tentato di farmi passare come capro espiatorio ma non ci sono riusciti"

"Prandelli al Galatasaray? L’ho saputo quando l’ha detto a noi, lo ringrazio, anzi e’ l’Italia che deve ringraziarlo per quattro anni fantastici, poi qualcuno si e’ divertito a massacrarlo. Con me – ha aggiunto il campione barese del Parma – si e’ comportato benissimo, ma la colpa e’ di tutti: l’hanno attaccato giustamente a titolo sportivo, ma altri hanno esagerato. Bisogna trovare il colpevole. Posso solo ringraziarlo, cosi come dovrebbe farlo tutta Italia visto che in quattro anni ha fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo fatto male e la colpa è di tutti. Però qualcuno ha esagerato con le critiche. Questa è l'Italia, dobbiamo trovare sempre il colpevole".

FantAntonio non vuole sentire parlare di sirene di calciomercato: "Io resto a Parma al 100%. Io sto benissimo qui,rimarrò e chiuderò la carriera al 99% qui. Leonardi e Donadoni fondamentali per me. Parma mi piace. Vergognoso farci fuori dall'Europa League, riprendermi quanto mi hanno tolto è stimolo più grande del Mondiale. Ora sarà più dura per tutti venire a giocare a Parma, voglio che quando le squadre verranno al Tardini trovino un inferno"

"La favorita per lo scudetto? Mi auguro vinca l’Inter, di cui sono tifoso. Ma non per quello che e’ in panchina”. Lo ha detto Antonio Cassano parlando in conferenza stampa a Collecchio. Il riferimento del campione barese e’ a Walter Mazzarri, il tecnico che lo scorso anno, al suo arrivo all’Inter, decise di fare a meno di Cassano, passato successivamente al Parma.