Hamsik: "Vorrei vincere il Campionato ma sarà un torneo molto competitivo"

Dimaro - Dopo la presentazione di Koulibaly, è il turno di Marek Hamsik in conferenza stampa. Il capitano del Napoli ha risposto alle domande dei cronisti, affermando che l'obiettivo stagionale è senza ombra di dubbio lo Scudetto: "Dobbiamo continuare a migliorare per ottenere i massimi obiettivi. Il tricolore ma anche la Coppa Italia e fare bene in Champions League. Se mi sono stufato degli azzurri dopo otto anni? No, qui mi trovo bene sia con la società che con i tifosi quindi non vedo perché dovrei cambiare. L'addio di Conte? Sicuramente alla Juve cambierà qualcosa ma restano i favoriti per la corsa tricolore".

Dopo una stagione altalenante, segnata da un fastidioso infortunio, ci si aspetta la definitiva esplosione di Hamisk: "Devo aiutare la squadra a fare meglio dell'anno scorso, anche personalmente devo fare meglio per aiutare i compagni. Se sarà il Napoli di Hamsik? Spero di sì, è vero che sono qui da tanti anni, siamo migliorati ogni anno, arrivano giocatori importanti ed altri ne arriveranno. Ora dobbiamo fare qualcosina di più e motivarci per farlo. Promettere lo Scudetto? Io vorrei vincerlo, come tutti, sarebbe fantastico per la città e per noi. Servirà una stagione perfetta, mia e di tutta la squadra altrimenti non ce la faremo. Ma siamo forti e puntiamo al massimo. Chi temo? La Juventus è sempre favorita, la Roma e le milanesi che torneranno. Il campionato sarà davvero competitivo".

In mattina si è svolta la solita seduta di allenamento, con Rafael, Jorginho e Radosevic che si sono ancora allenati in palestra. Mister Benitez si è soffermato soprattutto sulla difesa, a testimonianza di voler migliorare le lacune della scorsa stagione. La partitella è stata invece decisa da Hamsik.