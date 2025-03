I Campioni della Liga su Callejon, per De Laurentis è incedibile

L' Atletico Madrid, campione di Spagna in carica, sembra voler fare spesa grande in Italia. Dopo la cessione di Diego Costa al Chelsea, i Colchoneros hanno il bisogno di rinforzare tutto il pacchetto offensivo da mettere a disposizione del Cholo Simeone per la prossima stagione.

Più che un idea, è stata fatta per l' esterno spagnolo del Napoli, José María Callejón. Secondo quanto riporta la gazzetta dello sport, la cifra offerta dal club spagnolo a De Laurentis, ruoterebbe intorno ai 28 milioni di euro.

Nonostante la mega offerta proveniente dalla Spagna, il Napoli ha rifilato un secco no alla compagine allenata dall'ex Inter e Lazio.

Netta l'idea di De Laurentis di trattenere l'esterno spagnolo, che nella scorsa stagione, è di sicuro stato tra le migliori sorprese per il Napoli di Benitez, sempre se sorpresa un ex Real puo essere definito. Oltre il considerevole apporto in termini realizzativi e di costruzione di gioco, Callejon è una pedina fondamentale nella scacchiera di Don Rafè, che ha utilizzato lo spagnolo in ogni posizione possibile dalla metà campo in poi.

I campioni di Spagna, dovranno dunque mettere da parte per il momento, l'idea di avere tra le proprie fila una delle stelle del pacchetto offensivo partenopeo autore di ben 15 reti nella passata stagione.Intanto altri nomi sono gia stati fatti, risultano infatti calde le piste per Cerci e Scuffet.

Per i partenopei invece, entra nel vivo anche il mercato in entrata. Sembra infatti giungere al termine la telenovela Michu. Lo spagnolo potrebbe arrivare alla corte di Benitez, proprio nel ritiro di Dimaro, che da domani terrà occupati Hamsik e compagni fino al 29 di questo mese.

Le cifre dell'affare si aggirerebbero intorno al milione e 750mila euro per un prestito oneroso, con risacatto fissato a 7,5 mln di euro. Per l'ingaggio, che in tutte le trattative che vedono protagonista il Napoli, rappresenta un problema, sembra che l'accordo sia stato trovato in base alle presenze del giocatore, il quale, ha sempre dovuto combattere con fastidiosi problemi alle caviglie.

D'altronde si sa... Con De Laurentis e Bigon le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E fino a quando il presidentissimo, non fa cinguettare il suo uccellino di twitter, Michu e tutti gli altri colpi in entrata, restano avvolti in una curiosa ombra di mistero.