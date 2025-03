Parma, Crespo al timone della Primavera

L’amore tra Valdanito e il Parma ha inizio nell’agosto del 1996, quando l’allora presidente dei ducali Calisto Tanzi lo acquista dal River Plate per una cifra di quasi 9 miliardi di lire. In gialloblù Crespo, oltre a segnare piogge di gol e diventare l’attaccante più prolifico della storia del club nella massima serie, vincerà con il Parma la Coppa Uefa e la Coppa Italia nella stagione 1998/99 e una Supercoppa Italiana nell’estate 1999. E’ il giocatore simbolo del “Grande Parma” di fine anni ’90 e l’idolo indiscusso della piazza. Lascerà i ducali nell’estate del 2000, quando viene acquistato dalla Lazio per 110 miliardi di lire.

Dopo due anni in biancoceleste vestirà le maglie di Chelsea, Milan e Inter. E nel gennaio 2010, dopo una breve parentesi di sei mesi al Genoa, farà il suo ritorno nella città emiliana. Segnerà altri gol in maglia crociata prima di chiudere la carriera con la squadra indiana del Barasat. In gialloblu l’ex bomber nativo di Florida vanta un totale di 200 presenze e 94 reti, numeri che gli sono valsi la nomina di “Giocatore del Secolo” da parte dei tifosi del Parma, nel corso della festa del Centenario del 16 dicembre 2013 presso il Teatro Regio.

Ora sostituisce Fausto Pizzi - che andrà ad allenare gli Allievi Nazionali - alla guida della Primavera dei ducali. Mercoledì verrà presentato ufficialmente dal dg Leonardi. L’augurio è un trionfo con il Parma anche da allenatore.