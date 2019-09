Liga Spagnola - Il Granada vola al secondo posto, il Barcellona quarto

Una Liga che si conferma bellissima e che regala partite spettacolari e ricche di gol, con un Granada che vola al secondo posto e approfitta del derby a reti bianche di Madrid. Il Villarreal continua la sua marcia perfetta: 5-1 ad un Betis assolutamente irriconoscibile rispetto a quello della passata stagione. Il Valencia torna a vincere e lo fa a sorpresa al San Mames di Bilbao: gol decisivo di Cheryshev al 27' e tre punti importanti per risalire la classifica.

Il Barcellona batte 2-0 in trasferta il Getafe e si prepara al meglio alla super sfida contro l'Inter. Apre le marcature Suarez al 41', le chiude al 49' Junior. Il Granada, assoluta rivelazione della stagione con il suo secondo posto, vince 1-0 contro il Leganes con un gran gol di Puertas al 28'. Il Valladolid trova tre punti importanti e batte 2-0 un Espanyol in crisi e che in campionato perde terreno e sembra una squadra davvero diversa rispetto a quella in Europa. Gol su rigore di Michel al 25' e al 94' Plano. Eibar che batte il Celta Vigo 2-0 con gol di Exposito al 47' e Orellana al 60' e ottiene una vittoria che in chiave salvezza potrebbe essere molto importante. Il Maiorca crolla in trasferta: 2-0 a favore di un grande Alaves che ottiene una vittoria importante e che potrebbe essere decisiva a metà per la stagione. Levante e Osasuna pareggiano sull'1-1 e un punto che muove la classifica per entrambe. Il Siviglia batte 3-2 la Real Sociedad e torna a vincere e a rimettere a posto la lotta per vedere da vicino l'Europa e batte una possibile diretta concorrente.