Liga Spagnola- Torna a vincere il Barcellona contro il Villarreal

Come nella nostra Serie A, turni infrasettimali anche in Europa con la Liga che mette in scena i primi tre anticipi della sesta giornata. La notizia è quella del Barcellona che torna alla vittoria contro il Villarreal. Il Betis torna a sorridere e pari per la rivelazione Granada sul campo del Valladolid.

Barcellona-Villarreal 2-1: Il Barca ottiene tre punti fondamentali dopo la sconfitta di Granada e con Messi titolare, fresco vincitore del FIFA best player, ritrovano per una sera la loro squadra. Il Villarreal è battuto 2-1 e il Camp Nou rimane alleato fondamentale. Al 6' vantaggio Blaugrana: Messi batte il corner e Griezmann di testa mette in porta. Al 15' il raddoppio lo timbra Arthur, il quale riceve un bellissimo passaggio e insacca una conclusione pazzesca. Al 44' gol della bandiera per il Sottomarino Giallo: Cazorla riceve un passaggio dal limite dell'area e calcia una sassata davvero meravigliosa per un eurogol.

Betis-Levante 3-1: La squadra verde di Siviglia trova tre punti davvero fondamentali per la corsa ad una salvezza che rimane obiettivo da raggiungere. Battere il Levante ha un doppio significato: scontro diretto per la salvezza e occhio all'Europa League che potrebbero essere due contendenti. Al 7' vantaggio della squadra di Valencia con Hernani e un gol favoloso in area di rasoterra. Pareggio Betis con Loren al 48' del primo tempo con un rimbalzo fortunato dentro l'area. Nella ripresa, dopo tre minuti, doppietta di Loren con un gran movimento in area. Al 67' il tris: Joaquin assist in area e Borja Iglesias chiude l'azione in rete.

Valladolid-Granada 1-1: Frenata della squadra rivelazione e terza della classifica in una trasferta alquanto complicata. Squadra di casa che si porta in vantaggio con Plano al 12': assist perfetto di Toni Villa e Oscar Plano deve solo spingere la palla in rete. Al 42' pari Granada: Victor Diaz mette un passaggio perfetto in area, la raccoglie Carlos Fernandez e batte il portiere con una conclusione bassa e centrale.