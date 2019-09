Liga Spagnola-Duello in vetta tra Real e Bilbao. Il Barcellona non sa più vincere

Una Liga che chiude un weekend ricco di sorprese. Una Spagna che ha in Real Madrid e Bilbao le due capoliste solitarie e che vede Atletico e Barcellona in una situazione di flessione. Il Real si aggiudica lo scontro diretto con il Siviglia con un gol di testa di Benzema e vede un'annata in terra spagnola che potrebbe essere diversa dalle precedenti. Risponde il Bilbao con un 2-0 all'Alaves targato Garcia su rigore e Muniain. Frena il Valencia, che dopo la vittoria in Champions sul Chelsea, pareggia 1-1 contro il Leganes al Mestalla. A Parejo su rigore per i Taronges, risponde Oscar. La Sociedad si divora un Espanyol che torna ad essere sconfitto per 3-1. Doppietta di Willian Josè e gol di Isak per i baschi, mentre autorete di Zaldua a vantaggio catalano.

Bella prova in chiave salvezza del Getafe che batte 4-2 il Maiorca. Autorete di Baba e rigore di Molina portano in vantaggio di due i primi, Nyom segna il tris. Partita che si riapre per il MAiorca con i gol di Budimir, ex Crotone e Sampdoria, il quale timbra doppietta. La chiude il poker di Angel. Il Granada vola terzo in classifica e batte un Barcellona assolutamente irriconoscibile 2-0: gol decisivi di Azeez e Vadillo. Pareggio 0-0 tra Atletico e Celta e tra Levante ed Eibar, mentre il Villareal sogna una Europa League e una bella classifica in una rinascita davvero importante: 2-0 al Valladolid targato rigore di Cazorla e Ontiveros. Turno infrasettimanale che vede Barcellona e Villareal per una sfida davvero interessante, Valencia e Getafe vale la salvezza e il Real atteso al Bernabeu dall'Osasuna. Per il Bilbao traferta contro il Leganes.