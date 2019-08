Liga Spagnola- Il venerdì porta bene al Bilbao: dopo il Barcellona, batte la Sociedad 2-0 al San Mames

Due anticipi di Liga abbastanza interessanti per dare delle risposte davvero importanti in testa alla classifica. Il Siviglia per scappare da sola e mettere pressione all'Atletico, prossimo avversario della Juventus in Champions. Il Bilbao per dimostrare che in casa sono totalmente un'altra squadra.

Siviglia-Celta Vigo 1-1: Il Siviglia perde una bella occasione di portare la testa della classifica per una notte in terra andalusa e incappa in un Celta Vigo che al Sanchez Pizjuan li ferma sul pareggio. Il primo gol arriva al minuto 81 e lo timbrano i padroni di casa: punizione di Banega e palla sulla testa di Vazquez che insacca. Pareggio che non si fa attendere e al minuto 84 Denis Suarez mette in rete il pallone, dopo una bella azione di tutta la squadra e porta a casa Vigo il primo pareggio stagionale.

Bilbao-Sociedad 2-0: Il derby basco non è mai una partita banale e i padroni di casa dimostrano, dopo il bel gol di Aduriz contro il Barcellona, che al San Mames non sarà facile per nessuno in questa stagione. Il Bilbao è tornato grande in casa e le due di Madrid sono avvisate. Padroni di casa che raggiungono il Siviglia in testa alla Liga e che battono una Sociedad in calo. Gol di Williams all'11' di prima intenzione insacca all'angolino. Raddoppio che arriva al 28' con Garcia che controlla e insacca a giro all'incrocio dei pali. Real Sociedad che si vede annullare dalla VAR un rigore per un fallo trattenuta di Inigo Cordoba. Ospiti che si vedono un gol annullato dalla stessa VAR per un fuorigioco di Alexander Isak.