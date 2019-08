Liga Spagnola-Bilbao batte Barcellona meritatamente 1-0 

Bienvenidos en Liga! La stagione di calcio spagnolo parte subito con il botto e mette di fronte due squadre che chiedono spesso di diventare indipendenti dalla Spagna. Barcellona contro Bilbao, lo scontro tra due popoli. Da una parte, quello catalano mosso dall'antimadridismo e che vive per essere meglio dei rivali bianch di sempre. Dall'altra quello basco, di tradizione e costumi dversi dalla Spagna, uno stato in un altro e la cosa che lo accumuna ai catalani, due orgogli che vogliono essere sovrani. Storicamente, il Bilbao non è avversario semplice per il Barca e lo scorso anno non capitolarono mai contro Messi e soci. Il Bilbao schiera la formazione con il 4-2-3-1: Unai Lopez regista, si rivedono colonne basche come Muniain e De Marcos alle spalle di Inaki Williams, fresco di rinnovo. Blaugrana senza Messi infortunato e allora spazio a De Jong e Griezmann. Il Diablo francese chiude il tridente offensivo con Suarez e Dembelè. Rakitic in panchina almeno all'inizio.

CRONACA DELLA PARTITA

Match che parte subito in modo spettacolare con i padroni di casa al San Mames che provano al 7' con Williams che prende il pallone per un errore di Dembelè, tenta il destro e palla parata coi pugni da Ter Stegen. Al 15' ancora Bilbao sempre con Williams: piattone dall'interno dell'area di rigore, parato in due tempi. Partita che il Barca fa fatica a giocare e che il Bilbao è bravo a comandare e al 30' Unai Lopez si mette in proprio da oltre trenta metri, ma palla facile per Ter Stegen. Prima occasione Barca con Suarez al 32': Unai Lopez perde palla in maniera sciocca, ma il Pistolero colpisce il legno. Al 36' Garcia riceve dopo una bella serpentina di Capa in area, palla tra le braccia del portiere ospite, ma Jordi Alba inguardabile in questa occasione. Al 44' Rafinha tenta la seconda occasione da gol Barca, ma palla sul montante deviata da Simon. Nella ripresa, si sveglia il Barca con Rakitic appena entrato che al 50' che spara un missile nello spazio profondo. Al 54' Lopez conclusione violenta e palla in tribuna, ma la squadra di casa chiede un rigore non concesso per fallo di mano al limite di Alba. Al 52' Rafinha vicino al gol imbeccato benissimo da Dembelè. Al 57' Williams prova la conclusione di destro alle spalle di Lenglet, ma palla innocua. Al 62' Yuri su punizione, palla alta sulla traversa. Al 70' Rakitic calcio con il destro la palla arrivando di rimorchio sul tentativo di sfondare di Griezmann, ma palla alta di pochissimo. Al 79' ancora il brasiliano che dribbla due avversari, destro a lato. Al 83' si vede Griezmann: tentativo di girata su cross radente di Alba, ma palla deviata in corner dalla difesa. Al minuto 89 Bilbao meritatamente in vantaggio: cross millimetrico di Capa, Aduriz si coordina in rovesciata e impatta il pallone alle spalle di Semedo e trafigge Ter Stegen pe il vantaggio meritato basco. Il Barcellona ci prova con Lenglet, ma Simon para e manda alto sopra la traversa. Il Bilbao merita la vittoria, gioca bene e annulla il Barcellona. I catalani devono rivedere qualcosa, assenza di Messi è davvero pesante, Griezmann non incide e Valverde parte davvero male la sua stagione, dopo le critiche della scorsa.