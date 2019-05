Liga Spagnola- Riassunto della giornata di sabato

Una Liga che continua a dare spunti interessanti, seppur mancavano le grandi di Spagna all'appello. Dopo la vittoria della Sociedad contro il Levante nel Venerdì sera, ieri erano attese alla prova del nove Atletico e Valencia, dopo le ottime figure europee. Pareggio senza reti tra Valladolid ed Eibar, con gli ospiti che perdono occasione importante per lanciarsi nella volata salvezza e i padroni di casa perdono appuntamento con il treno Europa League, ma raggiungono il Real a quota diciassette in classifica.

Vince di misura il Valencia sul campo del Getafe. I Taronges, prossimi avversari della Juventus in Champions allo Stadium, continuano a salire la classifica che, dopo un avvio pessimo, sta migliorando. Gol che fatica ad arrivare e trovato, su rigore, da Parejo al minuto 81. Secondo pareggio senza reti tra Girona e Leganes. Occasione persa grandissima per i padroni di casa (per il quale vale il discorso fatto per il Valladolid), ma con aggravante di un avversario assolutamente e nettamente inferiore, che lotta per non retrocedere. Lapartita più attesa era al Metropolitano tra Atletico e Bilbao. I Colchoneros vincono e si portano a meno uno dal Barcellona con una gara in più.

Il Bilbao continua a navigare in acque davvero pericolose e tempestose, con la zona calda non lontana, avendo gli stessi punti del Leganes terz'ultimo. Madrid che vince grazie a Thomas, Rodrigo e a Godin, il quale segna al 91', rimontando definitivamente per due volte lo svantaggio di una super doppietta di Williams.

RISULTATI

VALLADOLID-EIBAR 0-0

GIRONA-LEGANES 0-0

GETAFE-VALENCIA 0-1

ATLETICO-BILBAO 3-2

LEVANTE- SOCIEDAD 1-3 (VENERDI')