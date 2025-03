Atletico Madrid-Real Madrid in diretta, LIVE Liga 2017/2018: una città da dividere in due (0-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Real Madrid ed Atletico Madrid che perdono altri due punti dal Barcellona capolista, ora a +10 e sempre più proiettato verso la gloria.

92' - Termina qui la gara, derby che termina a reti bianche.

91' - Due minuti di recupero.

89' - RONALDO! Marcelo gli offre il match ball sul destro, Lucas gli strozza l'urlo in gola. Solo angolo.

86' - KROOS! Schiaffo di destro dal limite, Oblak respinge male, ma Ronaldo non trova il guizzo per griffare la gara.

85' - Azione rapida del Real; riceve largo Ronaldo che cerca spazio ma trova soltanto le gambe dei difendenti.

81' - RONALDO! Fiammata del 7, Oblak vola in angolo.

79' - CARRASCO! Tracciante violento del 10, respinto da Ronaldo senza commettere fallo di mano.

78' - GAMEIRO! Assist favoloso di Torres, che fa mulinare le gambe al neo entrato. Pallonetto telecomandato che Varane salva sulla linea. Occasionissima.

77' - Doppio cambio Atletico: Torres e Gameiro per Griezmann e Correa.

77' - Cambio Real: fuori Benzema, dentro Asensio.

75' - Penetrazione tambureggiante di Kroos, il quale non riesce a crossare in mezzo.

73' - Sponda illuminante di Benzema per la corsa di Kroos, chiuso.

70' - Modric sprinta su Koke, che lo tocca sul ginocchio. Ammonito.

66' - Frangente positivo per l'Atletico, che poggia sulle fasce per sferrare gli attacchi.

63' - Percussione centrale di Modric, slalom gigante del croato che viene steso fallosamente da Saul. Giallo.

60' - Traversone basso e teso di Carrasco; Casilla prima di Griezmann

58' - Episodio dubbio nell'area rojiblanca. Marcelo chiede il rigore; accusato Juanfran reo di aver commesso fallo di mano.

56' - SAUL! Fendente dai 20 metri, sfera che termina larga alla sinistra di Casilla.

55' - Azione veloce sulla catena di destra madridista; Carvajal tenta di aggirare Juanfran ma commette fallo. Sfuma l'azione.

54' - Cambio Atletico: esce Thomas, entra Carrasco

51' - Adesso il Real tarpa le ali all'Atletico, in trincea nella propria area di rigore.

48' - Numero di Ronaldo, tacco di prima a cercare Modric al limite; la difesa lo ingabbia e l'azione sfuma.

46' - Al via il secondo tempo.

Cambio Real: entra Nacho al posto di Sergio Ramos, che non si è ripreso dal calcione di Lucas al naso.

Primo tempo equilibrato, con le due squadre che si annullano lungo tutti 45 minuti. Parte meglio l'Atletico, nel cuore del parziale tenta l'affondo il Real. Tanto agonismo, occasioni che latitano.

47' - Termina il primo tempo; 0-0.

46' - Due minuti di recupero.

45' - Altra magia di Isco, che ubriaca la retroguardia e trova Marcelo sulla parallela, cross teso e basso rigettato dalla difesa.

43' - Spinge sull'acceleratore l'Atletico, Real che non ha problemi nel contenere.

39' - Isco controlla, si gira e pesca Ronaldo con un lancio pazzesco di 60 metri; il 7 tenta il cross ma la difesa di casa pulisce l'area.

38' - Ramos resta a terra dopo il colpo ricevuto da Lucas; cure a bordocampo per lui.

36' - RAMOS! Casemiro fa la sponda a Ramos sul suggerimento arretrato di Marcelo; colpo di testa che termina fuori.

36' - RONALDO! Destro da distanza siderale del fenomeno portoghese, Oblak si allunga in angolo.

34' - Kroos nasconde palla a Savic, che gli frana addosso. Giallo.

32' - KROOS! Uno-due prolungato tra Ronaldo ed il tedesco, che arriva al dischetto e prova a cercare il primo palo; palla che accarezza il legno e scappa via.

31' - Marcelo si appoggia su Isco, esterno con tunnel telecomandato per il taglio dello stesso brasiliano; Savic chiude.

28' - Possesso palla prolungato del Real, Atletico sempre pulito ed organizzato.

25' - GABI! Tentativo coraggioso dalla lunga distanza, al volo, palla che sfila larga sul fondo.

23' - Contrattacco furibondo dell'Atletico, Saul arriva sul fondo e si guadagna il corner.

22' - Triangolo tentato da Benzema e Marcelo, quest'ultimo esagera con il passaggio di ritorno.

20' - Carvajal entra con foga su Lucas. Gialo sacrosanto.

18' - GRIEZMANN! Cross tagliato di Juanfran, Griezmann anticipa con un guizzo Casemiro; palla sul fondo, era corner. L'arbitro - però - fischia la rimessa dal fondo.

16' - Contropiede blancos guidato dalla mente pensante di Modric, il quale lancia Ronaldo in contropiede; diagonale perfetta di Juanfran che si gode il caldissimo applauso del Metropolitano.

14' - Punge il Madrid in contropiede, Atletico Madrid ora in difficoltà. Nel frattempo, aggancio volante impossibile di Isco.

12' - Spunto di Ronaldo, che punta Juanfran e trova Isco a centro area. Cross che poi si trasforma in un nulla di fatto.

10' - Lucas atterrato da Carvajal, che non riesce a tirare indietro la gamba.

9' - Manovra avvolgente dell'Atletico, intento a schiacciare un Real sottotono.

6' - Converge centralmente Isco, una scheggia nel fianco del centrocampo dei Rojiblancos; subisce fallo, punizione.

3' - CORREA! Prima sbaglia Marcelo, il quale regala palla a Griezmann in fase di impostazione, poi va in panne Casemiro, che spiana la strada a Correa; destro che sfila sul fondo. Occasione monumentale.

1' - Partiti!

Un minuto di silenzio per Rivilla, ex calciatore dell'Atletico Madrid deceduto il 6 Novembre.

Saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, colpo d'occhio fantastico del Metropolitano.

Le formazioni ufficiali!

Buonasera amici appassionati di calcio da Simone Cappelli e dalla redazione di Vavel Italia e benvenuti alla diretta live, scritta ed online del derby di Madrid tra Atletico e Real.

QUI ATLETICO

L'Atletico Madrid del Cholo Simeone si presenta al primo derby nel Wanda Metropolitano forte dell'imbattibilità che porta avanti da otto partite, ma non per questo il momento è buono. I Colchoneros, infatti, in queste otto partita hanno trovato solo due vittorie, pareggiando due volte contro il Qarabag, con il Villarreal, con il Barça ed il Leganes, trovando la vittoria nell'ultimo match prima della sosta.

Ciò che però deve preoccupare l'allenatore argentino è che l'Atletico Madrid non segna. In questa serie di imbattibilità, infatti, i Colchoneros non sono mai riusciti a segnare più di un gol, dimostrando una sterilità offensiva, ma anche nel creare le occasioni, mai vista prima. Griezmann, al tramonto della sua avventura madrilena, non è più il bomber ammirato lo scorso anno, ma da lui non si può prescindere.

Per questo motivo, Simeone, lo riproporrà in attacco assieme a Correa con sulle fasce Saùl e Koke pronte a far ammattire gli esterni blancos. In mezzo al campo toccherà a Gabi e Thomas far da schermo alla linea a quattro composta da Juanfran, Godin, Savic e dal ritrovato Filipe Luis.

QUI REAL

Non se la passa meglio Zinedine Zidane, mai così distante dalla vetta della classifica da quando guida le Merengues. Il francese deve vincere per tenere accesa la speranza di vittoria del titolo, ma per farlo dovrà nascondere le lacune lasciate dal mercato estivo.

La gara, però, dovrebbe motivare al massimo le stelle del Real Madrid che sanno di non poter fallire l'occasioni di violare per la prima volta nella Liga il nuovissimo stadio dei rivali di sempre. Ronaldo deve tornare a segnare come faceva appena pochi mesi fa, ma non potrà contare sull'aiuto di Gareth Bale, ancora una volta fermato da problemi muscolari.

Un'altra assenza pesante sarà quella di Navas, che lascia la porta a Casilla, così come quella di Carvajal, sempre più fondamentale nello schema dell'ex numero 5. Davanti al portiere blanco ci sarà quindi Nacho, assieme a Ramos, Varane e Marcelo, mentre a metà campo è il festival della tecnica con Kroos e Modric a dettare i tempi per i compagni d'attacco.

I PRECEDENTI

In totale gli scontri tra le due compagini di Madrid sono ben 273, ma solo 160 in Liga. Nel campionato spagnolo comanda il Real con 86 affermazione a fronte delle 39 dei Colchoneros, ma negli ultimi anni l'Atletico sta provando ad invertire il trend, anche se raggiungere il numero statistico della Casa Blanca sarà quasi impossibile.