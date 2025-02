Liga - Vittorie agevoli per Barcellona e Real Madrid, altro show del Valencia

Questa sera Real Sociedad-Espanyol e Deportivo La Coruna-Girona chiuderanno il programma della nona giornata di Liga. Un turno in cui le prime sette in classifica non hanno fallito portando a casa l'intera posta in palio. Ottava vittoria in nove partite per il Barcellona che al Camp Nou batte con il minimo sforzo il Malaga per 2-0. Una prestazione non brillante da parte degli uomini di Valverde che hanno segnato un gol per tempo con Deulofeu, (rete da annullare) all'alba del match, e Iniesta all'inizio della seconda frazione di gioco. Tiene meravigliosamente il passo il Valencia che, grazie a una prestazione fantastica, demolisce il Siviglia 4-0 con la doppietta di Guedes e le reti di Zaza e Santi Mina, con l'ex Juve arrivato a otto centri in stagione in nove partite.

I giocatori del Valencia esultano dopo la prima rete di Guedes

Quarto successo consecutivo per il Real Madrid che, al pari del Barcellona, non brilla, ma ne fa tre all'Eibar grazie ai gol di Asensio e Marcelo, oltre ad un'autorete di Oliveira che sblocca l'incontro. Ancora a secco Ronaldo che non ha ancora segnato al Bernabeu in Liga. Rialza la testa anche l'Atletico Madrid dopo le critiche e il pareggio con il Qarabag in Champions. I Colchoneros battono 1-0 il Celta Vigo fuori casa: decide un gol di Gameiro nel finale della prima frazione di gioco. I biancorossi restano a sei punti dal Barcellona, ma devono anche guardarsi le spalle, perché dietro c'è il sorprendente Leganes che batte 1-0 l'Athletic Bilbao grazie al gol di Beauvue: otto gol fatti e solo tre subiti per la squadra allenata da Garitano.

L'esultanza di Marcelo dopo il terzo gol del Real Madrid

In ripresa il Villarreal che, nel match dell'ora di pranzo, centra il suo terzo successo consecutivo battendo 4-0 il Las Palmas grazie ai gol di Bakambu, Gaspar, Navarro e Sansone. Vince anche il Betis che, dopo il clamoroso match contro il Valencia, batte senza problemi l'Alaves grazie al solito Sanabria e l'autorete di Alexis. Termina 1-1, invece, la sfida tra Levante e Getafe con gli ospiti che si portano in vantaggio con Fajr ma vengono raggiunti immediatamente da Morales. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

Levante-Getafe 1-1

Real Betis-Alaves 2-0

Valencia-Siviglia 4-0

Barcellona-Malaga 2-0

Villarreal-Las Palmas 4-0

Celta Vigo-Atletico Madrid 0-1

Leganes-Athletic Bilbao 1-0

Real Madrid-Eibar 3-0

Real Sociedad-Espanyol Oggi alle 20.00

Deportivo La Coruna-Girona Oggi alle 21.00

LA CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE

Barcellona 25

Valencia 21

Real Madrid 20

Atletico Madrid 19

Leganes 17

Villarreal 16

Betis 16

Siviglia 16

Real Sociedad 13

Celta Vigo 11

Athletic Bilbao 11

Levante 11

Getafe 9

Espanyol 9

Deportivo La Coruna 8

Eibar 7

Girona 6

Las Palmas 6

Alaves 3

Malaga 1