Liga - Suarez risponde a Saul: 1-1 tra Atletico Madrid e Barcellona

Termina senza vincitori e senza vinti il big match dell'ottava giornata di Liga. Termina 1-1 al Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona con i padroni di casa che sbloccano il risultato nel primo tempo grazie al bellissimo gol di Saul. Nella ripresa, però, il Barcellona alza i ritmi, crea almeno sei palle gol e a dieci dal termine trova il gol del pareggio grazie a un colpo di testa di Suarez. Con questo pareggio i catalani interrompono la striscia di sette vittorie di fila ma restano in testa con 22 punti mentre l'Atletico sale a quota 16.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per l'Atletico Madrid con la coppia d'attacco formata da Griezmann e Correa. Modulo speculare per il Barcellona con Andrè Gomes titolare mentre in attacco spazio a Messi e Suarez.

Pronti via ed il Barcellona va subito ad un passo dal gol con Messi che scambia con Suarez, entra in area e calcia col mancino ma la sfera termina fuori di nulla. Al 9' la reazione dell'Atletico con Griezmann che entra in area e calci col destro ma Ter Stegen mette in angolo con un grande intervento. Passa un minuto e i padroni di casa vanno ad un passo dal gol ancora con Griezmann che si invola verso la porta, salta Piquè con un tunnel e calcia col mancino ma è ancora un super Ter Stegen a dire di no respingendo con i piedi.

Il terzo tentativo, però, è quello giusto perché al 21' Saul prende palla al limite e calcia col piatto destro a giro, Ter Stegen non ci può arrivare questa volta ed è 1-0. Il Barcellona gira molto il pallone, a caccia del varco giusto, ma l'Atletico si chiude come da copione e quando può riparte. La prima frazione termina con il vantaggio degli uomini di Simeone.

Nella ripresa subito Atletico pericoloso con Carrasco che prova col destro a giro, il guardiano blaugrana fa buona guardia. Poco dopo Koke mette in mezzo per Griezmann che calcia al volo col mancino ma la sfera di perde alta. Al 56' la risposta del Barcellona con Suarez che penetra in area ed esplode il destro ma Oblak respinge con i pugni. Poco dopo ospiti ad un passo dal pareggio con Messi che va direttamente da calcio piazzato ma la sua conclusione si stampa sul palo. I due allenatori provano a cambiare qualcosa: Simeone getta nella mischia Gaitan per Correa mentre Valverde inserisce Deulofeu e Sergi Roberto per Iniesta e Semedo.

Al 66' ancora Barcellona pericoloso ancora con Messi che, servito da Suarez, calcia di potenza col mancino ma Oblak blocca. Poco dopo ancora Barcellona pericolosissimo e ancora con il suo numero dieci che calcia col mancino dal limite, palla fuori di nulla. Valverde si gioca anche la carta Paulinho e al 79' il Barcellona sfiora ancora il gol con Deulofeu che mette in mezzo per Suarez che si allunga con la gamba ma Oblak con un guizzo la fa sua. Il gol, stavolta, è solo rimandato perché all'82' Sergi Roberto mette in mezzo per Suarez che di testa stacca più in alto di tutti e insacca, 1-1. Poco dopo ancora pericoloso l'uruguaiano col destro dal limite, palla alta. L'ultima chance della partita è ancora per il Barcellona con Messi che va su calcio di punizione ma Oblak la fa sua. Termina 1-1 al Metropolitano il match tra Atletico Madrid e Barcellona.