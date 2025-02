Ufficiale - Iniesta rinnova a vita con il Barcellona

Dopo mesi di voci, conferme, smentite e clamorose ipotesi d'addio Andres Iniesta rinnova a vita il suo contratto con il Barcellona. La notizia è ufficiale visto che la società stessa ha comunicato il tutto attraverso il proprio sito e i propri mezzi social. Lo spagnolo, dunque, è atteso alle 12.30 nella sede del club catalano per poi firmare il suo contratto a vita nella sala President Suñol del Camp Nou.

Mezz'ora dopo, sempre come riporta il comunicato del club, Iniesta e il presidente Bartomeu saranno presenti nella conferenza stampa per spiegare i dettagli di questo rinnovo.

Questo il comunicato del club catalano: "Andrés Iniesta ha firmato un contratto a vita con FC Barcelona venerdì, in un accordo che lo terrà nelClub per il resto della sua carriera. La firma avrà luogo al Camp Nou alle 12:30 CET. Dopo la firma, alle ore 13:00 locali, il presidente del Josep Maria Bartomeu e Iniesta affronteranno i media nella sala stampa di Camp Nou. Il centrocampista spagnolo, che ha collezionato 639 apparizioni per Barça, è al secondo posto nella lista delle presenze nel club. Ha segnato 55 gol per la prima squadra, per la quale ha debuttato il 29 ottobre 2002. Dal 2015 Iniesta è stato il primo capitano della squadra ed è uno dei simboli più distinti del Club. Il centrocampista di 33 anni si è unito al Club nel settembre 1996, all'età di 12 anni. Iniesta e Leo Messi condividono il record per i più titoli della storia di Barça, con 30".