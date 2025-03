Atletico: sirene inglesi per Arda Turan

Il calciomercato estivo 2015 si arricchisce di un altro protagonista conteso dalle big d'Europa: è Arda Turan, centrocampista/ala turca dell'Atletico Madrid che parrebbe pronto a lasciare i Colchoneros per trasferirsi in Premier League, come confermato anche dall'agente. Oggi però anche il diretto interessato si è sbilanciato con un tweet riguardante proprio il suo futuro:

"Le voci di trasferimento non sono del tutto corrette. Il mio agente è attualmente in contatto con 3-4 club. Vi terrò aggiornati se qualche accordo andrà in porto". (@ArdaTuran10line)

Poche parole, ma chiare, quelle del centrocampista turco, il cui nome era stato accostato anche al Milan, destinazione rifiutata dal giocatore, la cui preferenza è chiara: andare in un club dove possa giocarsi la Champions League.

In pole position per acquistarlo semberebbe esserci il Manchester City, che oltre a pensare alle offertone da proporre per Pogba sta anche sondando altre piste e una di esse condue proprio a Turan. Sul giocatore ci sono anche i cugini in rosso del Manchester United, alla caccia di un giocatore di temperamento da mettere sulla trequarti per garantire il cambio a Mata, Fellaini e, dovesse rimanere, Angel Di Maria. Ci prova più timidamente il Chelsea, che deve liberare spazio cedendo ad esempio Cuadrado o Oscar prima di buttarsi su un acquisto pesante, mentre sembra defilato il Liverpool, che non disputerà nemmeno la Champions il prossimo anno. Insomma, il futuro di Arda Turan sembra delinarsi: Manchester la destinazione più probabile, da decidere se in azzurro o in rosso.