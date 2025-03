Iker Casillas-Real Madrid, rescissione in arrivo?

Iker Casillas ed il Real Madrid, secondo quanto riferito da TVE, si lasceranno. Il portiere capitano dei blancos e della nazionale spagnola rescinderà il contratto che lo lega alla squadra di Florentino Perez per accasarsi altrove. Per ora l’unico club di cui si è fatto il nome è il Fenerbache, ma non è da escludere che il giocatore possa prendere tempo e non comunicare subito la decisione.

Si chiude dunque un’era per la porta del Real Madrid, il portiere infatti è cresciuto ed emerso all’interno della squadra della capitale: 16 anni in prima squadra e 9 nelle giovanili. La decisione è anche dettata dal fatto che quest’estate molto probabilmente arriverà un grande portiere al Bernabeu, come Courtois o De Gea, per i quali Perez sarebbe disposto a ingenti spese pur di assicurarseli.

Svincolandosi dal Real Casillas potrà tranquillamente trattare con tutti i club interessati a lui, senza alcun vincolo.