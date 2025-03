Barcellona: Luis Enrique rinnova fino al 2017

Tempo di rinnovi in casa Barcellona. Dopo il sorprendente annuncio del rinnovo di contratto accettato da Dani Alves, oggi è arrivata anche la notizia del prolungamento di contratto per il tecnico Luis Enrique, fresco vincitore del Triplete.

Inizialmente l’ex tecnico di Celta Vigo e Roma aveva lasciato intendere un suo possibile addio, causato dal forte stress e dalle continue pressioni su cui gira tutta l’orbita blaugrana; nel pomeriggio, quasi a sorpresa è arrivata però, la notizia di un suo prolungamento fino al 2017, notizia prontamente ufficializzata sul sito del club blaugrana e dallo stesso presidente Bartomeu, attraverso il suo profilo ufficiale su twitter.

Dopo la firma sul contratto, che legherà Lucho alla panchina blaugrana fino al 30 giugno 2017, lo stesso Luis Enrique ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito: "Siamo molto contenti, non poteva andare in nessun altro modo. Dopo un anno come quello che abbiamo passato, con grandi difficoltà ma con un risultato finale eccezionale, siamo tutti più che entusiasti e adesso speriamo di vincere altri titoli. Il nostro avvenire sarà veramente emozionante".

All’uscita dalla sede del Barça, anche Bartomeu si è mostrato molto soddisfatto per il rinnovo del tecnico che proprio come fece Guardiola, è riuscito a vincere il triplete al primo tentativo. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Triplete è il simbolo dell'unione del barcelonismo. Siamo tornati ad essere un club vincente. Oggi possiamo camminare nuovamente col petto in fuori ed essere orgogliosi di far parte di questo club".