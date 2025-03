Calciomercato: colpo Barcellona, arriva Aleix Vidal dal Siviglia

In casa Barcellona non ci si ferma mai. Appena due giorni dopo la conquista dello storico Triplete, il club catalano pensa già alla prossima stagione. Dopo i rinnovi di Jordi Alba e Pedro, oggi, è stato ufficializzato l’arrivo dell’esterno spagnolo Aleix Vidal.

Acquisto importante per il Barcellona che ha sborsato 17 milioni per portare via da Siviglia Aleix Vidal, esploso definitivamente in questa annata con gli andalusi. Il polivalente esterno destro, in questa stagione ha disputato la maggior parte dei match come ala offensiva, anche se in alcune partite, Emery lo ha provato laterale basso riscontrando in lui delle grandi capacità anche in quella zona di campo. Proprio per la sua grande tecnica mista ad una buona dise di duttilità il Barça ha deciso di puntare su Vidal come sostituto di Dani Alves che non rinnoverà il contratto lasciando libera la casella del laterale destro. Aleix, abile corridore e crossatore, oltre che finalizzatore niente male, giocherà come difensore basso, cercando di ripercorrere la stessa carriera di Dani Alves, anch’esso in origine ala offensiva poi prestato alla difesa. Tutto perfetto, se non che il Barcellona ha il mercato bloccato fino alla prossima sessione invernale, e per questo Aleix Vidal potrà si allenarsi con il resto della squadra, ma non potrà giocare almeno fino al 3 gennaio, giorno di apertura del mercato.

Lo stesso Aleix Vidal, oggi nella conferenza stampa tenutasi al Camp Nou, ha ribadito di essere triste per non poter giocare da subito con i nuovi compagni, ricordando però che in questi mesi si allenerà duramente per essere pronto non appena sarà possibile tesserarlo ufficialmente. Nonostante questo piccolo imprevisto, Vidal si è mostrato molto contento ed entusiasta della destinazione blaugrana, ribadendo che per lui è una grande occasione e uno dei giorni più belli e importanti della sua vita.