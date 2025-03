Simeone, che stangata: otto turni di squalifica!

"Chi sbaglia, paga", ha dichiarato Diego Simeone al termine della Supercoppa.

E per l'allenatore dell'Atletico Madrid il conto da pagare è salato: la Federcalcio spagnola, infatti, ha squalificato per otto giornate l'ex Catania per aver rifilato buffetti al quarto uomo in occasione del match contro il Real Madrid. Il tecnico sconterà metà della squalifica in Liga e metà in Supercoppa.

Questa sera Simeone salterà l'esordio in campionato visti i cinque gialli rimediati lo scorso anno in Liga e non siederà sulla panchina dei colchoneros nemmeno per la prima di Champions. Fatale l'allontanamento subito nella finale contro il Madrid a Lisbona.