Liga Spagnola, il programma della 1° giornata

Ancora una volta saranno Real Madrid e Barcelona a partire con i favori del pronostico con l’Atletico Madrid pronto a svolgere il ruolo di terzo incomodo. A prima vista, la squadra che si è rinforzata maggiormente, e la favorita anche per le agenzie di scommesse, è il Real di Carlo Ancelotti. Nonostante la notevole campagna acquisti, il Barça parte leggermente in svantaggio rispetto agli avversari di sempre: la squalifica da scontare di Luis Suarez, l'indisponibilità del nuovo portiere Ter Stegen e l’avvento di Luis Enrique mettono i blaugrana un gradino sotto le Merengues. E la bella favola dell’Atetico Madrid è destinata a finire? Assolutamente no. Le cessioni di Diego Costa e Filipe Luis al Chelsea, oltre al ritorno alla casa madre di Courtois, hanno fatto pensare ad una squadra che smantella tutto dopo l'exploit della vita. Il club rojoblanco ha prontamente investito i soldi incassati in acquisti assolutamente pesanti: è tutto da dimostrare che un attacco con Mandzukic e Griezmann sia più debole di quello dello scorso anno. Ma anche Oblak tra i pali, Siqueira a sinistra e il giovane attaccante messicano Jimenez.

Ad inaugurare la stagione ci penseranno Málaga e Athletic Bilbao alle ore 19,00. La testa della compagine basca e dell’intera tifoseria è già proiettata alla sfida di Champions League contro il Napoli, ma guai a steccare alla prima di campionato. Alle 21,00 scenderanno in campo Siviglia e Valencia. Le cessioni di Rakitic-Moreno da una parte e quelle di Mathieu-Bernat dall’altra si faranno sentire eccome, ma le due squadre saranno comunque pronte a darsi battaglia. A concludere la giornata ci saranno Granada–Deportivo e Almeria–Espanyol.

Domenica ci sarà l’esordio casalingo della neopromossa Eibar contro la Real Sociedad. Fallito l'appuntamento con la conquista del titolo e dopo una stagione non certo da ricordare, il Barcellona cerca di mettersi tutto dietro alle spalle e ricomincia da Luis Enrique. Sarà l’Elche il primo avversario dell’ex tecnico della Roma, formazione che avrà come principale obiettivo quello di rimanere anche quest'anno nella massima divisione. In seguito ci sarà spazio per Celta Vigo–Getafe e Levante–Villarreal.

Dopo le fatiche della Supercoppa spagnola, finita contro ogni pronostico nelle mani dei Colchoneros, sarà il turno di Real Madrid e Atletico Madrid: le due squadre della capitale manderanno in archivio il primo turno nella giornata di lunedì rispettivamente contro Cordoba e Rayo Vallecano.