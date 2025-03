Barcellona: respinto il ricorso dalla FIFA, blocco del mercato confermato

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la risposa della FIFA. Il massimo organismo Mondiale in materia di calcio ha rispedito al mittente il ricorso del Barcellona in merito alle sanzioni relative alle problematiche legate al trasferimento di giocatori minorenni. Sicuramente salta agli occhi la tempistica della risposta della FIFA, che arriva soltanto a pochi giorni dall'inizio della Liga, e ad una settimana dalla chisura del mercato.

Le sanzioni prevedono il blocco del mercato per le due prossime sessioni di mercato, a partire da Gennaio 2015, e una multa di circa 400000 €. Ecco il comunicato della FIFA: "La Commissione d’Appello della FIFA ha deciso di respingere i ricorsi proposti dal club spagnolo FC Barcelona e la Federcalcio Reale spagnola (RFEF) e confermato integralmente le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare della FIFA su questioni relative alla tutela dei minori. FC Barcelona farà rispettare il divieto di acquistare giocatori sia a livello nazionale che internazionale nel corso di due sessioni consecutive a partire dal prossimo periodo di iscrizione (gennaio 2015). Inoltre, all’FC Barcelona è stato ordinato il pagamento di una multa di 450 000 franchi svizzeri ed è stato concesso un periodo di 90 giorni a partire da oggi per regolarizzare la situazione per quanto riguarda i calciatori minorenni. La RFEF, inoltre, ha imposto una multa di 500 000 franchi svizzeri ed è stato concesso entro un anno a modificare il quadro normativo e il sistema dei trasferimenti internazionali in vigore”.