L'Atletico Madrid cede in prestito Leo Baptistao

Leo Baptistao torna a casa, torna al Rayo Vallecano. L'attaccante brasiliano non ha trovato spazio nell'Atletico Madrid che aveva speso 7 milioni per prelevarlo proprio dal Rayo (e poi mandarlo in prestito al Betis Siviglia).

Nella stagione 2012/2013, Baptistao era riuscito a conquistare i tifosi del Vallecano segnando 7 gol in 28 partite. Il giocatore classe 1992 è in grado di giocare sia da trequartista che da seconda punta (all'occorrenza anche prima) e a Madrid vociferano che sia stato ceduto in prestito per sbloccare l'arrivo di Alessio Cerci dal Torino, sulle cui tracce c'è anche il Milan di Inzaghi.

Il tweet che rende ufficiale il prestito sull'account dell'Atletico Madrid: