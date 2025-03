Eibar, dall'Italia arriva Piovaccari

Nel primo anno di Liga, l'Eibar si concede un regalo che arriva direttamente dall'Italia: Federico Piovaccari, attaccante della Sampdoria, l'anno scorso in forza alla Steaua Bucarest in Romania (con cui ha giocato anche la Champions ed ha concluso la stagione firmando 10 reti). Piovaccari, 29 anni, arriva nei Paesi Baschi in prestito per un anno. Meta che piace al giocatore lombardo perché sua moglie, Elena, è spagnola. La nuova società si farà carico di tutto l'ingaggio del calciatore (circa 600.000 euro). Piovaccari ha un ultimo anno di contratto con la squadra blucerchiata e l'estate prossima verrà deciso definitivamente il suo futuro (la Steaua si è fatta sentire in questi giorni ma l'Eibar - per quest'anno - sembra l'opzione più giusta anche e soprattutto sotto il profilo economico). E' il quinto trasferimento consecutivo dell'attaccante: ha militato sei mesi nel Brescia (è arrivato a gennaio 2012 ed è tornato alla base a giugno), sei mesi nel Novara nella stessa estate fino a gennaio 2013, sei mesi nel Grosseto da gennaio a giugno 2013, un anno allo Steaua ed infine, ora, un anno in Spagna.

Un video con tutti i gol dell'anno scorso con la maglia della Steaua: