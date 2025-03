Il Siviglia accoglie Banega, è fatta col Valencia

Dopo sei anni passati con la casacca del Valencia addosso è giunto il momento di cambiare aria per Ever Banega, ex promesso craque pagato 18 milioni dagli spagnoli al momento dell'acquisto, nel 2008, dal Boca Juniors. Adesso, la sua cessione ormai imminente al Siviglia per la cifra 2.5 milioni sembra davvero una mossa per contenere l'incalzante deprezzamento del centrocampista.

Per il Siviglia invece rappresenta l'arrivo di un giocatore esperto, che in Liga si è ambientato da un pezzo, ad un prezzo contenuto: usato sicuro. Il tutto viene semi-ufficializzato (sì, perchè mancano le visite mediche e - vista la fragilità dell'argentino - l'ultima parola è opportuno aspettare a pronunciarla):

Banega chiude con il Valencia dopo 185 presenze ed 11 reti condite da 30 assist. Durante i sei anni con il Valencia ha giocato in prestito all'Atletico Madrid per un anno (stagione 2008/09) e per sei mesi al Newell's Old Boys (la seconda parte dell'ultima annata). Lui - come anche altri giocatori dalla buonissima reputazione europea (Mathieu, Keita, Cissokho, Rami) - non facevano più parte del progetto giovani che sta impazzando al Mestalla. L'anno scorso, prima del prestito in Argentina, ha sommato 22 presenze ed 1 gol. Al Newell's ha giocato titolare e ritrovato fiducia grazie ai 20 caps ed al gol messo a segno contro il Tigre.

Al Siviglia sarà il quarto mediano del 4-2-3-1 di Emery (ce l'ha fortemente voluto a Siviglia dopo i quattro anni passati assieme al Valencia) dopo Krychowiak, Cristoforo ed Iborra.