Suarez potrà allenarsi ma non giocherà fino ad ottobre. Il video del primo allenamento

"Di fronte alla decisione emessa questo pomeriggio dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) sul ricorso in relazione alla sanzione imposta dalla FIFA al giocatore Luis Suarez, l'FC Barcelona ha annunciato che il giocatore si unirà agli allenamenti della squadra nella sessione preparatoria in programma per domani (oggi, ndr), venerdì, ore 9:30 nella Ciudad Deportiva Joan Gamper. Inoltre, la presentazione pubblica di Luis Suarez come nuovo giocatore dell'FC Barcellona sarà lunedì, al Camp Nou, in coincidenza con lo svolgimento del Trofeo Joan Gamper".

Così il Barcellona annuncia, dopo aver appreso della decisione del TAS, che Suarez potrà incorporarsi al gruppo durante gli allenamenti e che sarà presentato ufficialmente al Camp Nou. Comunque, l'uruguayano non potrà giocare fino alla fine di ottobre circa (il suo ritorno è previsto intorno al 25/26 ottobre, data del Clasico che si disputerà al Bernabeu).

Il tweet di ieri dei blaugrana:

Infine, ecco il video del primo allenamento: