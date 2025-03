Rayo Vallecano: preso Cristian Alvarez

Il portiere argentino Cristian Alvarez, proveniente dal San Lorenzo de Almagro, è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Ad annunciarlo, è stato proprio il Rayo sul suo sito web ufficiale. Per Alvarez, 28 anni, è la seconda esperienza in Liga poiché dal 2008 al 2013 ha giocato per l'Espanyol 55 partite. Prima di approdare alla squadra catalana, Alvarez ha difeso la porta del Rosario Central, club con il quale ha debuttato nel massimo campionato argentino. La stagione scorsa ha giocato tra le fila del San Lorenzo de Almagro con il quale ha vinto il Torneo Apertura argentino (2013/2014), e di recente, due giorni fa, la Copa Libertadores contro il Nacional di Paraguay. L'arrivo del portiere argentino al Rayo riempie il posto vuoto lasciato da Ruben Martinez che, dopo due anni coi madrileni, ha firmato il maggio scorso con l'Almeria.

L'annuncio ufficiale: