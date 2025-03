Diego Mariño è un nuovo giocatore del Levante

Ieri mattina Diego Mariño ha finalmente raggiunto i suoi nuovi compagni all'allenamento, dopo che il Levante ha ufficializzato la sua firma. Storia particolare la sua: il Valladolid, sua ex squadra, aveva promesso di lasciarlo partire in caso di retrocessione (cosa poi accaduta). Una volta scesi in Segunda, però, i biancoviola hanno deciso di tenersi il proprio portiere ed hanno presentato ricorso al Comité de Licencias della LNFP (corpo di governo della Liga). Considerato il caso, la LNFP ha accettato il ricorso del Valladolid ed ha concesso loro di presentarlo entro pochi giorni. La decisione definitiva ha dato però ragione al giocatore.

"Finalmente! La verità è che ero davvero impaziente per tutto questo" - queste le prime parole di Mariño - "C'è voluto molto tempo ed è stato davvero difficile, ma alla fine sono qui, con un sacco di entusiasmo e sono contento di iniziare la preparazione con il mio gruppo. Io voglio adattarmi il più rapidamente possibile e finora le mie impressioni sono state molto buone". Mariño è anche contento di come il resto della squadra lo ha accolto e del suo giorno d'allenamento con i suoi nuovi compagni: "La squadra è stata molto carina con me. Tutti hanno parlato con me, mi hanno chiesto come sto, quello che pensavo su tutto ciò che era successo. E' stato bello tornare ad allenarsi dopo che non mi era permesso di farlo perchè dovevo aspettare".

I tre portiere del Levante adesso sono Jesus Fernandez (giunto dal Real Madrid), Javi Jimenez e lo stesso Mariño