Valencia: Victor Ruiz ceduto al Villareal e Musacchio non va in Galles con la squadra

Il Villarreal ha annunciato che il difensore ex Valencia, Victor Ruiz, giocherà la prossima stagione in prestito col Submarino. Il giocatore ex Napoli si posizionerebbe al centro della difesa ma è tutto subordinato all'affare Musacchio-Tottenham. L'argentino, infatti, non è stato inserito nella lista dei 21 giocatori che sono partiti, direzione Galles, per l'amichevole contro lo Swansea. A fine anno la squadra di Marcelino potrà riscattare Victor Ruiz ma non si sa ancora a quale cifra.

Il Valencia con la cessione di Ruiz (e di Cissokho all'Aston Villa) cerca ora un rinforzo difensivo che possa agire sia da centrale che da esterno sinistro.

Il tweet della squadra che ufficializza il passaggio: