Mercato Atletico Madrid: ufficiale Manquillo al Liverpool e Guilavogui...

Il difensore spagnolo Javier Manquillo sbarca in Inghilterra, sponda Liverpool. Arriva dall'Atletico Madrid in prestito, secondo la stampa per due anni ma non sono ancora chiari ed ufficiali i termini dell'accordo. E' noto però come i Reds abbiano un diritto di riscatto fissato a 6mln, e i Colchoneros potrebbero anche inserire la classica clausola di recompra. Il 20enne terzino destro viene dalla cantera del Real Madrid ma nel 2007 è approdato ai cugini madrileni dell'Atletico e nel 2011 ha fatto il suo debutto in Liga con la maglia rojiblanca. Ha fatto parte di tutte le Nazionali spagnole dall'U16 all'U20. Questo il tweet dell'Atleti che ufficializza il passaggio del giovane difensore:

Intanto tra il d.s. del Wolfsburg, Klaus Allofs, e l'Atletico Madrid c'è l'accordo per il trasferimento in Bundesliga del mediano francese Guilavogui. Allofs ha infatti confermato ai microfoni: "Abbiamo l'accordo con l'Atletico e con il giocatore". L'affare si concluderà nelle prossime ore. Guilavogui, 23 anni, 188 centrimetri di giocatore, è un mediano che detta la manovra, ma può essere spostato anche al centro del campo o più avanti, sulla trequarti.