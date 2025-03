Il Rayo Vallecano attivo sul mercato: arrivano Jonathan Pereira e Aquino

Jonathan Pereira seguirà le orme di Aquino e andrà a giocare - in prestito - nel Rayo Vallecano. Operazione chiusa a tempo di record perché l'attaccante galiziano ieri mattina si stava allenando con la squadra di Marcelino nella Ciudad Deportiva ma già non c'era più nella sessione pomeridiana: stava facendo le valigie per volare verso la capitale di Spagna. Pereira era già un piede fuori dalla squadra perchè, alla fine della scorsa stagione, l'allenatore aveva detto che non rientrava nei suoi piani perchè c'erano già Giovani dos Santos, Uche, il ripescato Gerard Moreno e il nuovo arrivato Luciano Vietto in questa posizione. Altre squadre di Liga avevano gli ochi puntati su di lui ma solo il Rayo si è mosso concretamente. Pereira, 27 anni, l'anno scorso ha giocato 30 partite in Liga (15 da titolare) e segnato 4 gol. Ha un contratto col Villarreal fino al 2017 e la sua intenzione è quella di approfittare dell'opportunità che gli dà il Rayo Vallecano per tornare poi ad indossare di nuovo il giallo, fra un anno.

La cessione di Aquino, invece, non è stata poi così rapida come quella del compagno. Promesso al Celtic, a causa di noie amministrative è saltato tutto ma l'accordo tra le tre parti (Villarreal, Rayo e giocatore) è stato raggiunto in soli tre giorni.