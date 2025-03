Levante: preso Jesus Fernandez dal Real Madrid

Paradossale ma vero: il sostituto di Keylor Navas (approdato al Real Madrid) sarà Jesus Fernandez, terzo portiere proprio del Real Madrid. Il 26enne, già chiuso dal capitano Iker Casillas e dall'estremo difensore titolare Diego Lopez, ha visto arrivare anche Keylor Navas che effettivamente gli avrebbe tolto gli ultimi pochi spazi che gli rimanevano. Il Real lo cede a titolo definitivo e lo spagnolo ha firmato un contratto di due anni con opzione per altri due stagioni. Il portiere di 190 cm era arrivato nei blancos nel 2010, diventando il portiere titolare del Real Madrid Castilla (successivamente quel posto é stato riservato a Fernando Pacheco). Dopo tre anni è arrivata la promozione in prima squadra perché Antonio Adan, allora terzo portiere, rescinde il suo contratto col Real Madrid. In Liga è stato impegnato solo due volte.

Il Madrid ringrazia tramite un comunicato ufficiale il portiere: "Il club vuole mostrare la sua gratitudine in tutti questi anni di dedizione e professionalità e augurargli buona fortuna nella sua nuova tappa".

Jesus Fernandez, su Twitter, in cambio, risponde con lo stesso affetto ed entusiasta di intraprendere la nuova avventura: ("Nuova tappa nel Levante dopo anni indimenticabili in quella che è stata e sarà casa mia. Grazie al Real Madrid e ai suoi tifosi. Hala Madrid!")