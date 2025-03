Villareal, due giocatori in uscita

Mercato in uscita a casa Villarreal: Javier Aquino è ad un passo dall'essere un nuovo rinforzo del Rayo Vallecano dopo che il suo trasferimento al Celtic si era bruscamente interrotto. Il giocatore messicano non ha giocato nemmeno un minuto nell'ultima amichevole del Villarreal e, a Castellón, sono tutti sicuri che ha già le valige pronte. Aquino arriverà a Madrid in prestito per un anno anche perché il Sottomarino Giallo ha molta fiducia nelle qualità del giocatore e non vuole perderlo a titolo definitivo. Secondo ciò che riporta il quotidiano sportivo Mediterráneo, questo riattiverebbe l'interesse del Villarreal per Augusto Fernandez, centrocampista argentino del Celta Vigo.

Altro giocatore vicino a lasciare il Sottomarino Giallo è Mateo Musacchio. Nemmeno l'argentino ha preso parte all'ultima amichevole (giocata sabato, ndr) del suo attuale club e non giocherà finché non si deciderà il suo futuro. Le ultime indiscrezioni parlano di un offerta del Tottenham che si aggira attorno ai 20 milioni, cifra abbastanza considerabile. Sia Marcelino, allenatore del Villarreal, che Fernando Roig, massimo azionista e presidente della squadra, sanno che il centrale di difesa se ne andrà.