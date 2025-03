Luis Enrique su Xavi: "E' nella sua forma migliore. Sono contento rimanga, ci aiuterà"

Luis Enrique ha parlato oggi del futuro di Xavi, protagonista di rumors che lo vedrebbero già come un giocatore del campionato americano o già in volo per il Qatar. Il centrocampista, tuttavia, continua ad allenarsi e ad essere presente nelle amichevoli del Barcellona (ieri contro il Nizza ha segnato anche un gol).

"Per ciò che mi ha detto lo staff, Xavi è nella sua condizione migliore sia sul piano fisico che per quanto riguarda le motivazioni. Ieri ha giocato la seconda parte di gara e sono molto contento che rimanga con noi. E' alla fine della sua carriera, sfortunatamente per i catalani e per me. Potrà giocare ancora uno, due o tre anni, tutto dipende dalla sua testa, dal suo volere" - dice il tecnico ex Roma - "E' sempre stato un giocatore unico, differente e speciale. Credo che potrebbe giocare a calcio fino ai 50 anni solo che il calcio di primo livello è fatto di esigenze. Ha deciso di restare ed io sono felicissimo lo faccia. E' un giocatore in più ed è uno che ci aiuterà molto durante la stagione". Infine, ribadisce, "e per quello che mi dicono tutti, è nella forma migliore".