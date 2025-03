Real Madrid, è ufficiale Keylor Navas

Dopo tanto bisbigliare è arrivata l'ufficialità dal sito del Real Madrid: Keylor Navas sarà un nuovo giocatore dei Galacticos. Il portiere arriva dal Levante in cambio di una somma non specificata. Sarà presentato martedì alle 13 di Madrid subito dopo le visite mediche. Vesitrà la camiseta blanca per sei anni.

Il suo arrivo implica la partenza di uno fra Casillas e Diego Lopez oltre a quella già prestabilità di Jesus Fernandez. Saranno ore calde nella capitale spagnole qualunque portiere fra Iker e Diego sarà ceduto: Iker è considerato il Madridismo fatto a persona ed i tifosi lo sostengono nonostante le prestazioni in calando mentre DL25 rappresenta l'umiltà ed i lavoro quotidiano.

Presumibilmente Keylor Navas, che ha convinto Florentino vistele prestazioni con la Costa Rica ai Mondiali, si giocherà il posto da titolare con chi rimarrà fra i due di cui sopra. stato l'estremo difensore con più parate (141) di tutti i cinque maggiori campionati europei.