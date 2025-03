Atletico scatenato: fa suo anche Ansaldi

Colpo a sorpresa in casa Atletico Madrid! Per il ruolo che fu di Filipe Luis, ormai giocatore del Chelsea, è stato raggiunto l'accordo con lo Zenit di San Pietroburgo per Cristian Ansaldi sulla base di un prestito annuale.

L'argentino ha già completato le visite mediche ed è stato poco fa annunciato via Twitter.

Ansaldi prende di fatto il naturale posto di Filipe Luis (occhio però alla concorrenza di Siqueira) sulla corsia di sinistra, in difesa. Ansaldi è un giocatore esperto, polivalente in quanto capace di giocare su entrambe le fasce. Occasionalmente ricopre anche il ruolo di esterno sinistro. Sinistro anche di piede, Ansaldi nasce a Rosario nell'86 e dopo aver militato per tre anni nel Newell's passa in Russia, più precisamente al Rubin Kazan, dove gioca per cinque anni. La scorsa estate il passaggio al piano più alto della Russia per 8 milioni: lo Zenit San Pietroburgo. Eccelle nelle abilità atletiche e in particolare sul fronte offensivo. Si giocherà la maglia di terzino sinistro con Siqueira anche se potrebbe, saltuariamente, sostituire Juanfran a destra. Si tratta del sesto acquisto oneroso dopo i portieri Oblak e Moya, il terzino sinistro Siqueira, l'attaccante Mandzukic, l'attaccante Correa e l'ala Griezmann.