L'Eibar compra Abraham Minero

Il Saragozza e l'Eibar hanno trovato l'accordo per il prestito del difensore Abraham Minero. La scorsa stagione, in Segunda Division, il 28enne ha collezionato 25 apparizioni ma non ha segnato nessun gol. Il prestito del giocatore è un sollievo per le casse del Saragozza poiché il club sta vivendo un periodo di difficoltà economica. Inoltre, ora il Real Saragozza conta solo 10 giocatori in prima squadra. Il club basco, neopromosso in Liga, pagherà l'intero stipendio del giocatore (450.000 mila euro circa). La ragione principale della partenza del giocatore è di natura economica: il suo stipendio non è più sostenibile per il suo ex club (e non sarà il solo a lasciare la squadra aragonese). Minero è arrivato a Barcellona B nel 2010 e si era pian piano conquistato la titolarità e la fiducia del club che aveva anche prolungato il suo contratto fino al 2017. Successivamente, a causa del calo delle sue prestazioni e dell'esplosione del canterano catalano Diego Rico, venne relegato in panchina e poi mandato al Saragozza, appunto.