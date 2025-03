Cordoba, in arrivo due rinforzi: Pantic e Fausto Rossi

Aleksandar Pantic giocherà la stagione 2014/2015 con la maglia del Cordoba. Il giovane difensore ha bisogno di minuti e la sua squadra, il Villarreal, per il momento non può offrirgliene perciò il sottomarino giallo ha creduto conveniente prestare il serbo per una stagione al neopromosso club andaluso. La squadra del Chapi Ferrer (allenatore ex Barcellona) si sta rinforzando bene e sta cercando di formare una squadra capace di centrare l'obiettivo principale: la salvezza. Il 22enne può occupare la posizione di centrale di difesa o terzino destro ed è un grande recuperatore di palle. Pantic viene dalle giovanili del Partizan Belgrado, ha giocato nella Stella Rossa e l'anno scorso è approdato al Villarreal. Inoltre, a livello internazionale è campione con la Serbia U21. Già da domani sarà agli ordini di Albert Ferrer.

Qui sotto il comunicato ufficiale rilasciato su Twitter da parte del Cordoba:

Intanto è ufficiale anche l'arrivo dell'italiano Fausto Rossi ai blanquiverdes. La Juventus ha ceduto il 23enne in prestito con opzione di riacquisto fino al 2018. Non è la prima stagione in Liga per Rossi, che già lo scorso anno ha vestito la maglia del Valladolid (32 partite e 1 gol) ma che non ha potuto evitare la retrocessione sfortunata dei suoi all'ultima giornata. Il giocatore è ben felice di ritornare in Spagna, ha infatti più volte detto: "Tornassi indietro, mi sarei trasferito prima all'estero".

Questo l'annuncio sul sito web officiale del Cordoba: