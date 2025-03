L'Elche presta Pelayo Novo al Lugo

Pelayo Novo, centrocampista dell'Elche, giocherà la prossima stagione con la maglia del Lugo.

Non è il primo prestito per il 23enne che già la scorsa stagione aveva vestito la maglia del Cordoba per 24 partite (9 da titolare, segnando un gol) e conquistato la sua seconda promozione consecutiva (due anni fa, infatti, salì in Primera Division con l'Elche). Sarà il quarto giocatore dei franjiverdes mandato in prestito dopo Charlie, Miguel Ángel e Sergio León. Pelayo ha un contratto con l'Elche fino al 2017 ma fatica a trovare posto in prima squadra, quindi, la scelta più giusta secondo il club è quella di farlo giocare altrove ma tenersi i diritti del talentuoso giocatore.

L'asturiano è l'ottavo innesto del Lugo che ha già acquistato il portiere Ander Serantes e i giocatori Albert Dalmau, Jon García, David Ferreiro, Iriome González, Jonathan Valle e Luis Fernández.

Un video che mostra le qualità del giocatore: