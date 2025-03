Elche: dal Latina arriva Jonathas, ex Pescara

L'attaccante Jonathas è atterrato ieri all'aereoporto Alicante-Elche per cominciare la sua nuova avventura come franjiverde. Domani, l'Elche, dopo la visite mediche, ufficializzerà l'acquisto del 25enne brasiliano. E' il nono acquisto degli spagnoli dopo Fayçal Fajr (Caen), Adrián (Rayo), Diego Rivas (Tenerife), Pelayo (Córdoba), Mosquera (Getafe), Tyton (PSV), Jesús Tamayo (Alcorcón) e Pasalic (Chelsea). Con Jonathans, l'Elche si assicura un giocatore alto (1.90m) e potente, uno che può garantire presenza fisica in area. La scorsa stagione, Jonathas ha militato nel Latina (serie B italiana) dove ha segnato 15 gol in 37 partite.

Jonathas ha cominciato a muovere i primi passi da calciatore professionista nel suo paese natale, nel Cruzeiro. Poi si è diretto in Europa, sponda Paesi Bassi (all'AZ Alkmaar). Dopo un anno e mezzo in Olanda è approdato in Italia, al Brescia (a quei tempi in serie A) ma non è riuscito ad evitare che i suoi retrocedessero. La stagione successiva, sempre con la maglia del Brescia, ha siglato 16 reti prima di tornare in serie A con le maglie di Pescara e Torino.

Il nuovo giocatore dell'Elche ha allungato la sua vacanza di una settimana poiché la serie B è terminata il 18 giugno.