Real Sociedad, ritorna Granero

Esteban Granero sarà un giocatore della Real Sociedad fino al 30 Giugno 2018. Divorzia dal QPR che, nell'ultima amichevole contro il Leipzig, ha lasciato in panchina l'ex madridista per novanta minuti. Nella stagione 2012/2013 El Pirata ha giocato con la maglia del Queens Park Rangers segnando un solo gol in 20 partite. Nello stesso anno (2013) è approdato alla Zubieta dove però non ha giocato molto a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a stare fuori per quasi tutta la stagione (ha collezionato solo 3 apparizioni, appunto). Quest'anno, i baschi, hanno deciso di riprovarci e di acquistare il cartellino del giocatore per 4 milioni di euro. Offerta accettata dal QPR.

Nel pomeriggio, verso le 17:00, Granero dovrebbe sbarcare nel centro sportivo d'allenamento della Real, e comincerà subito a lavorare per essere al 100% per la partita d'andata del preliminare di Europa League contro gli scozzesi dell'Aberdeen che si giocherà giovedì alle 20:30.