Colpo del Valencia, preso Rodrigo

Dopo aver lasciato partire Mathieu in Catalogna, sponda Barcellona, per 20 milioni, il Valencia ha subito investito il tesoretto: preso Rodrigo, ispano-brasiliano del Benfica, ex Real Madrid. In Portogallo, al Benfica, Rodrigo ha firmato 33 reti in 66 apparizioni. Il giocatore è stato prelevato con la formula del prestito annuale, senza precisarne l'onerosità né i dettagli circa il futuro riscatto inserito nel contratto. Il club ha annunciato l'affare via Twitter:

Rodrigo, 23 anni, nato a Rio de Janeiro, durante la sua adolescenza si è trasferito in Spagna (nella Galizia precisamente), ha ottenuto la cittadinanza spagnola ed ha optato per la Spagna, come Nazionale. Scelta giusta, forse, visto che con le giovanili spagnole ha vinto l'anno scorso l'Europeo U21. Il Valencia si coccola già il suo gioiello presentandolo come "Uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio spagnolo". Da sogno il tridente che potrebbe formare con altri giovanotti niente male come Paco Alcacer e Fede Cartabia.