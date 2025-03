Real Sociedad - Atletico: accordo trovato per Griezmann

Mancano solo gli ultimi dettagli sull'accordo e poi Antoine Griezmann sarà ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid. La clausola rescissoria che pesava sulle spalle del francese era di 30 milioni di euro, l'Atletico, grazie ai buonissimi rapporti con la Real Sociedad, è riuscito a convincere il club a lasciar andare l'ala d'attacco magari anche con qualche sconto nei bonus. E' pesata molto anche la volontà di Griezmann che ha rifiutato Tottenham e Monaco (quest'ultimo pronto a pagare la clausola). Alcune fonti vicine ai colchoneros dicono che per l'ufficialità sia solo questione di ore, i più scettici invece dicono che arriverà nei prossimi giorni. Ma arriverà.

Con Griezmann, l'Atletico si assicura un'ala sinistra (occasionalmente anche destra, saltuariamente falso nueve) che ama accentrarsi e concludere. Non solo, Simeone potrebbe trasformare Antoine in una seconda punta e quindi posizionarlo dietro Mandzukic. Parliamo di un giocatore che non smisterebbe solo assist ma di uno che di reti potrebbe anche segnarne, dato che l'anno scorso ha chiuso la stagione con 20 gol. Il basco di Francia è il quarto acquisto dei rojiblancos dopo Oblak (portiere, dal Benfica), Siqueira (terzino sinistro, dal Granada ma l'anno scorso in prestito al Benfica) e Mandzukic (attaccante, Bayern Monaco).

Simeone si è espresso così in merito alla questione: "E' un grande giocatore, è molto veloce. Può essere un'altra variante offensiva".