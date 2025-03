Calendario Liga 2014/2015, alla prima derby valenciano, il clasico il 26 ottobre

Al via con la Liga da sabato 23 agosto. Oggi alle 12:30 sono state sorteggiate le partite che apriranno e chiuderanno le danze: si comincia con Siviglia - Valencia e con il derby della comunidad valenciana tra Villarreal e Levante e si finisce il 24 maggio con Real Madrid - Getafe. Barcellona e Real giocheranno la loro prima gara in casa, col calore dei propri tifosi, mentre l'Atlético Madrid volerà al Campo de Fútbol de Vallecas. Rojiblancos e blancos giocheranno il 25 agosto la loro prima partita perché saranno in campo il 22 per la Supercoppa di Spagna. Per vedere il primo clasico dovremo aspettare fino al 26 ottobre (data prevista anche per il ritorno di Luis Suarez dopo la squalifica rimediata nel Mondiale per il morso a Chiellini).

Prima giornata:

Rayo Vallecano - Atlético Madrid.

Barcelona - Elche.

Real Madrid - Córdoba.

Málaga - Athletic Bilbao.

Sevilla - Valencia.

Eibar - Real Sociedad

Celta - Getafe.

Levante - Villarreal.

Almería - Espanyol.

Granada - Deportivo.