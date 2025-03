Atlético Madrid: Tiago rinnova, idea Torres

Nonostante le voci che lo davano in partenza verso il Chelsea, ieri l’Atlético Madrid ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Tiago, che resta legato ai Colchoneros per i prossimi due anni. Il portoghese si è subito unito al gruppo dei compagni, in ritiro a Los Angeles de San Rafael, per iniziare quella che sarà la sua sesta stagione con la maglia biancorossa.

Tiago firma por dos temporadas http://t.co/iOeJjxNGXH #Atleti pic.twitter.com/BnktT55k66 — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 Luglio 2014

Chi invece potrebbe lasciare il Chelsea per ritornare all’Atlético Madrid, è Fernando Torres. Secondo quanto riportato da Eurosport, infatti, le due società, dopo aver trovato l’accordo per Diego Costa e Filipe Luis, starebbero trattando per riportare El Niño nel club che lo ha cresciuto. Oggi, inoltre, al Vicente Calderón è stato presentato l'ultimo acquisto dei madrileni: il portiere sloveno Oblak, che vestirà la maglia numero 13.