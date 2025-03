Kroos - Real, ufficiale

Un acquisto galattico. Il Real, campione d'Europa, aggiunge un tassello importante a una rosa già fenomenale. Da Monaco giunge Toni Kroos, protagonista alla recente rassegna iridata con la Germania di Loew. In una mediana già ricca, guidata dall'esperienza di Xabi Alonso e dalla classe di Modric, l'aggiunta del tedesco è la classica ciliegina sulla torta. Centrocampista totale, ottimo in interdizione e devastante in fase offensiva. Al Bayern di Guardiola vanno tra i 25 e i 30 milioni di euro. A favorire la cessione i rapporti tesi tra il giocatore e l'allenatore spagnolo. Con il contratto in scadenza nel 2015, la società bavarese si è vista costretta ad avallare la dolorosa cessione.

Sei anni di contratto per il calciatore, che percepirà oltre 6,5 milioni a stagione. Con il suo approdo al Bernabeu in tanti rischiano l'addio. Dai giovani Casemiro e Illaramendi al più quotato Di Maria. Angel rientra nel ristretto novero dei fuoriclasse, uomini in grado di cambiare l'andamento di una partita, ma tra le merengues la presenza di Bale e Ronaldo ostruisce molte vie. Alla finestra il Psg dello sceicco, pronto a sborsare oltre 60 milioni di euro.

Non si chiude con Kroos il mercato stellare del Madrid. Secondo As, siamo alla stretta finale anche per James Rodriguez. Il trequartista colombiano, dopo il tentativo, vano, del Barcellona, è pronto a volare alla corte di Perez per 70 milioni di euro. Il Monaco punta a consolarsi con il giovane transalpino Griezmann.