Real Madrid: Khedira accostato all'Arsenal, Keylor Navas vicino, Diego Lopez potrebbe partire

Aspettando l'arrivo di Kroos, il Real si occupa delle uscite di mercato: la situazione Di Maria è in progress. Il ricco PSG ha messo 60 milioni sul piatto, i blancos ci pensano ma tutto dipende dall'arrivo o no di Toni. A sorpresa, invece, ecco accostato il nome di Khedira - neocampione del mondo con la Germania - all'Arsenal: il 27enne tedesco ha ancora un anno di contratto con le merengues e si vocifera ci sia già l'accordo tra il giocatore (che all'Arsenal ritroverebbe i compagni di Nazionale Mesut Ozil, Podolski e Mertesacker) ed i Gunners. Mancherebbe però il sì del Real (sempre a causa all'affare-Kroos). Se l'affare va in porto, Sami passerebbe al club inglese per 25 milioni (l'esatta cifra che il Madrid spenderà per il suddetto centrocampista del Bayern Monaco). In Inghilterra dicono che sia stato Podolski a convincere, in Brasile, Khedira a vestire la maglie dei Gunners.

Inoltre, oggi MARCA (quotidiano sportivo spagnolo) e la Gazzetta dello Sport, scrivono di un affare andato a buon fine tra Real e Levante che vedrebbe Keylor Navas - portiere costaricano reduce da un ottimo Mondiale con la sua Nazionale - in maglia blanca con - conseguentemente - Diego Lopez pronto a fare le valigie destinazione Napoli (se quest'ultimo non riuscisse a trovare l'accordo con il Liverpool per Pepe Reina). I galacticos avrebbero corrisposto al club valenciano l'intero importo della clausola rescissoria, 10 milioni di euro. Keylor Navas, viste anche le ultime prestazioni di Casillas, diventerà con ogni probabilità il titolare del Real Madrid.

Si parla ancora della trattativa col Monaco per James Rodriguez (e Falcao). Il club francese non accetta offerte al di sotto dei 75-80 milioni per il colombiano, il Real - dal canto suo - non ha mai mostrato patemi nell'aprire il portafogli. Il giocatore va pazzo per i campioni d'Europa (in una recentissima intervista ha affermato "Andrei al Real ad occhi chiusi") ma la sensazione è che tutto sarà rinviato all'anno prossimo perché il Monaco non ha davvero alcuna intenzione di vendere il suo gioiello nonché capocannoniere del Mondiale 2014.