Atletico Madrid, arriva Jan Oblak dal Benfica

L'Atletico Madrid ha trovato il sostituto di Courtois (ed attende la risposta di Scuffet dall'Italia): Jan Oblak, 21 anni, sloveno, nel Benfica dal 2010.

L'estremo difensore ha rilasciato un'intervista esclusiva ad A Bola: "Volevo andare all'Atletico e così è stato. Da bambino ho sempre sognato di giocare la Liga, che è meglio del campionato portoghese. Per me si tratta di una nuova sfida. Il Benfica voleva continuare, e il presidente ha fatto di tutto per non farmi andare via, ma la mia volontà era quella di firmare coi Colchoneros. Ciò non toglie il rispetto e la stima per ciò che ho vissuto in Portogallo in questi anni, il Benfica è un club fantastico".

Nelle prossime ore l'Atletico ufficializzerà l'acquisto per 16 milioni di euro.